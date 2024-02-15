Акула заплыла в реку и откусила ногу мужчине

В Индии акула напала на собиравшего хворост мужчину и откусила ему ногу

В Индии тупорылая акула заплыла в реку Вайтарна в штате Махараштра и напала на мужчину, который собирал хворост. Об этом сообщает The Times of India.

32-летний житель пригорода Мумбаи Викья Говари собирал хворост на берегу реки в среду, 14 февраля. В какой-то момент он вошел в воду, где его сразу же атаковала акула. Хищная рыба мгновенно откусила мужчине большую часть левой икры и лодыжки.

На крики Говари прибежали его соседи. Одни сразу же повезли мужчину в больницу, а другие изловили хищную рыбу и расправились с ней. Врачи заявили, что травмы мужчины очень тяжелые, и, возможно, ему придется ампутировать покалеченную ногу ниже колена.

Тупорылые акулы обитают по всему миру в тропических и субтропических водах. Эти хищные рыбы считаются одними из самых агрессивных и регулярно нападают на людей.

Ранее специалист по обучению подводной охоте из Австралии опубликовал видео, в котором акула атаковала группу дайверов. Инцидент произошел у побережья Мальдивских островов.