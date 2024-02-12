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16:15, 12 февраля 2024Из жизни

Нападение акулы на дайверов попало на видео

Акула атаковала группу дайверов на Мальдивах и попала на видео

Специалист по обучению подводной охоте из Австралии опубликовал видео, в котором акула атаковала группу дайверов. На ролик обратило внимание издание The Sun.

На записи, которая была сделана в начале февраля у побережья Мальдивских островов, попал момент, когда крупная хищная рыба на большой скорости врезалась в дайвера. Затем она снова ударила его мордой, напала еще на двоих туристов и уплыла.

Позже выяснилось, что совершавшие погружение туристы пытались освободить акулу, которая запуталась в сети. Разместивший видео Кэмерон Киркконнелл пояснил, что туристы не имели опыта общения с акулами. Хотя во время нападения никто не пострадал, мужчина призвал запретить подобные погружения.

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«Не хочу, чтобы на моей странице было много подобного, но здесь идеальный пример того, как люди оказались в ситуации, которую посчитали нормальной. А она не нормальная», — заявил Киркконнелл.

Издание приводит данные Музея естественной истории Флориды, согласно которым в 2023 году в мире был зафиксирован 91 случай нападения акул на людей. При этом 10 пострадавших не пережили столкновения с хищными рыбами.

Ранее сообщалось, что акула набросилась 20-летнюю жительницу Австралии. Девушка получила серьезную травму ноги, но смогла самостоятельно добраться до берега.

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      Никита Савин
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