Акула напала на девушку и прокусила ей ногу

The Sydney Morning Herald: в Австралии акула напала на 20-летнюю девушку

Жительница Австралии пережила нападение акулы и получила рваные раны. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

20-летняя девушка купалась у частного причала в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, когда на нее напала акула. Хищник прокусил ей правую ногу. Девушка получила серьезные травмы, но сумела выбраться на сушу.

На нее напали примерно в 20 метрах от причала. Кровь была в воде и по всему причалу. Она была сильно ранена. Ее нога выглядела не очень хорошо очевидец

Первым на помощь пришел ветеринар, живущий неподалеку от места происшествия. Он наложил жгут на ногу пострадавшей, чтобы остановить сильное кровотечение. Девушка потеряла сознание, но к приезду скорой помощи снова пришла в себя. Ее доставили в больницу в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула набросилась на мальчика, в результате он оказался в больнице с травмой ноги. Десятилетний мальчик принимал участие в погружении в клетке.

