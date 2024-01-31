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15:01, 31 января 2024Из жизни

Акула напала на девушку и прокусила ей ногу

The Sydney Morning Herald: в Австралии акула напала на 20-летнюю девушку

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Жительница Австралии пережила нападение акулы и получила рваные раны. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

20-летняя девушка купалась у частного причала в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, когда на нее напала акула. Хищник прокусил ей правую ногу. Девушка получила серьезные травмы, но сумела выбраться на сушу.

На нее напали примерно в 20 метрах от причала. Кровь была в воде и по всему причалу. Она была сильно ранена. Ее нога выглядела не очень хорошо

очевидец
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Первым на помощь пришел ветеринар, живущий неподалеку от места происшествия. Он наложил жгут на ногу пострадавшей, чтобы остановить сильное кровотечение. Девушка потеряла сознание, но к приезду скорой помощи снова пришла в себя. Ее доставили в больницу в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула набросилась на мальчика, в результате он оказался в больнице с травмой ноги. Десятилетний мальчик принимал участие в погружении в клетке.

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      Алиса Удовик
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