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12:56, 4 марта 2024Бывший СССР

Большинство граждан Армении выступили против разрыва отношений с Россией

GAP: 58,1 процента граждан Армении выступают против разрыва отношений с Россией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Почти две трети граждан Армении считают, что разрыв отношений с Россией не соответствует стратегическим интересам республики. Об этом со ссылкой на данные социологического опроса Gallup International Association (GAP) сообщил руководитель представительства GAP в Армении Арам Навасардян, передает «Интерфакс».

«Только 23,2 процента опрошенных считают, что прекращение армяно-российских отношений полностью соответствует стратегическим интересам Армении, (...) больше соответствует — 13,9 процента», — передаются в публикации слова Навасарядяна.

При этом, по данным социологического опроса, выступают категорически против или скорее не поддерживают разрыв отношений Еревана с Москвой большинство граждан — 58,1 процента.

Ранее о желании граждан восстановить отношения с Россией рассказали на Украине. Тогда результаты закрытого социологического опроса для Офиса президента Украины стали основанием для снятия с должности экс-главнокомандующего Вооруженных сил республики Валерия Залужного.

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      Глеб Палехов
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