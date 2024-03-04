«РВ»: бойцы ВСУ расстреляли пытавшегося сдаться российского военного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что сначала украинские солдаты расстреляли раненного безоружного бойца ВС РФ. «Во второй части видео парень с поднятыми руками дошел до ВСУшников, где также был ими расстрелян...», — говорится в сообщении. По данным украинских каналов, это произошло на лиманском направлении, при этом ВСУ не предлагали российским военным сдаться в плен, отмечает «РВ».

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 ВСУ капитана Александра Николаенко за приказ расстрелять мирного жителя.