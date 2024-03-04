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11:00, 5 марта 2024Из жизни

Бывшая медсестра заработала 26 миллионов рублей с помощью божества

Жительница Таиланда объяснила успех в карьере благословением божества

Фото: Tim Bish / Unsplash

Жительница Таиланда заработала более 10,5 миллиона бат (26,8 миллиона рублей) и объяснила свой успех благословением божества. Об этом сообщает The Thaiger.

31-летняя Навал Джамджурек, бывшая медсестра, ставшая застройщицей, поклоняется Тао Вессувану — божеству, которое заботится о человеческом мире. В начале карьерного пути она попросила у божества благословения на продажу 16 тысяч квадратных метров земли в ее проекте жилищного строительства.

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Позже Джамджурек удалось заключить успешную сделку и выручить за проданный участок земли более 10,5 миллиона бат. Женщина заявила, что добилась успеха благодаря Тао Вессувану. В знак благодарности она сделала щедрое подношение божеству. Отмечается, что застройщица — не единственная, кому, по ее мнению, помог Тао Вессуван. В святилище божества нередко приходят и другие верующие. Так, один из местных жителей принес в храм цветы, благовония и свечи, чтобы поблагодарить Тао Вессувана за то, что тот помог ему выиграть в лотерею.

Ранее сообщалось, что жительница США приобрела лотерейный билет после того, как послушала церковную проповедь. Решение женщины принесло ей 100 тысяч долларов.

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      Алиса Удовик
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