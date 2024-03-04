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16:05, 4 марта 2024Силовые структуры

Сломавшего гортань бойцу СВО в драке челябинца освободили в зале суда

Суд освободил челябинца, признанного виновным в смерти бойца СВО во время драки

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор местному жителю Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции (СВО) Максиму Никитину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности, но суд не стал отправлять его в колонию, а освободил в зале заседания из-под стражи. Ему назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Осужденный может жить дома, но ему запрещено менять место жительства.

Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в сентябре 2023 года в кафе. Участник СВО получил травму, несовместимую с жизнью. Его оппонента полицейские нашли через несколько дней и задержали. Сначала Байжуменова обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, но позже следователь переквалифицировал обвинение.

14 февраля сообщалось, что силовики разыскивают троих мужчин, избивших участника СВО в кафе Невинномысска. В розыск объявлены один мужчина 1998-го и двое — 2002 года рождения. Известно, что двое из них — уроженцы Дагестана, а третий приехал в Ставрополье из Чечни.

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      Любовь Ширижик
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