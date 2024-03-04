Сломавшего гортань бойцу СВО в драке челябинца освободили в зале суда

Суд освободил челябинца, признанного виновным в смерти бойца СВО во время драки

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор местному жителю Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции (СВО) Максиму Никитину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности, но суд не стал отправлять его в колонию, а освободил в зале заседания из-под стражи. Ему назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Осужденный может жить дома, но ему запрещено менять место жительства.

Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в сентябре 2023 года в кафе. Участник СВО получил травму, несовместимую с жизнью. Его оппонента полицейские нашли через несколько дней и задержали. Сначала Байжуменова обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, но позже следователь переквалифицировал обвинение.

14 февраля сообщалось, что силовики разыскивают троих мужчин, избивших участника СВО в кафе Невинномысска. В розыск объявлены один мужчина 1998-го и двое — 2002 года рождения. Известно, что двое из них — уроженцы Дагестана, а третий приехал в Ставрополье из Чечни.