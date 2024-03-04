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13:48, 4 марта 2024Бывший СССР

Действия спасшего сослуживца от ракеты голосом летчика оценили

Полковник Кошкин: действия спасшего товарища голосом пилота — высочайший уровень

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Действия российского летчика Алексея Ведящева, который голосом спас своего сослуживца в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) — это высочайший уровень профессионализма, заявил военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Своей оценкой специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В авиации это высочайший уровень. Летчики много учатся, но этого недостаточно, потому что они должны приобрести опыт, чтобы успешно управлять самолетом. Притом не просто, а в боевых условиях. Например, чтобы как можно меньше быть в зоне риска поражения зенитным комплексом, надо очень низко выполнять боевую задачу. А это сложно, потому что может произойти столкновение с землей. То есть управление самолетом — это высшая степень искусства», — сообщил Кошкин.

Также полковник в отставке рассказал, что военным нужно уметь взаимодействовать и полуслова, и даже мимикой.

«Слово — это великая сила. Хорошо написал [поэт Вадим] Шефнер в свое время: "…словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести…"», — заключил он.

Ранее стало известно, что летчик российского Су-35 Алексей Ведящев голосом спас своего сослуживца. Он рассказал, что однажды увидел, как по направлению к его боевому товарищу полетела ракета. Ведящев сообщил ему об этом, и его сослуживец выполнил необходимый маневр. По итогу ракета сбилась и не смогла попасть по цели.

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