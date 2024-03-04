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11:30, 4 марта 2024Бывший СССР

Российский летчик голосом отвел ракету от самолета сослуживца

Летчик Су-35 Ведящев голосом спас своего сослуживца в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Летчик российского Су-35 Алексей Ведящев голосом спас своего сослуживца в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО). Его историю публикует Telegram-канал Минобороны России.

Ведящев — капитан, заместитель командира эскадрильи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Он рассказал, что за время выполнения задач на СВО сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет. Также однажды он отвел ракету от боевого товарища.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — вспомнил российский летчик.

Ранее российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении. В Минобороны России отметили, что удары были нанесены 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8.

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