Экс-супруга Федора Бондарчука обнаружила в доме необычного соседа

Светлана Бондарчук заявила о соседстве с домовым

Светлана Бондарчук обнаружила в квартире домового. О паранормальном соседстве российская модель и телеведущая рассказала в эфире шоу «Москвичка» на YouTube.

Присутствие потустороннего духа экс-главред журнала Hello заподозрила, услышав незнакомые голоса. На наличие в доме необычного жильца указывали и подброшенные монетки. Таким образом он, по словам знаменитости, проверяет, на связи ли с ним хозяева квартиры. Ни приверженкой мистицизма, ни сумасшедшей Бондарчук себя при этом не считает. В любом случае звезде удалось подружиться с поселившимся у нее существом. «Он принял нас с любовью, и мы как-то с ним договорились», — отметила Бондарчук. Несмотря на гостеприимство, она не рвется познакомиться с домовым лично.

Есть в жилище телеведущей и другие интересные жильцы. Так, настоящим хозяином квартиры Бондарчук называет рояль. Инструмент достался Светлане от прежнего владельца жилплощади. На вопрос «А почему Вы не забираете рояль?» продавец ответил, что инструмент достался ему от хозяина доходного дома. Он был построен в 1905 году и располагается на Патриарших прудах.

Ранее режиссер Федор Бондарчук подарил нынешней супруге актрисе Паулине Андреевой элитное жилье на ее малой родине. О точном адресе новоприобретенной квартиры в Санкт-Петербурге звездная пара не сообщила.