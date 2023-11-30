Федор Бондарчук подарил жене элитную квартиру

Федор Бондарчук подарил жене Паулине Андреевой элитную квартиру в Петербурге

Российский режиссер Федор Бондарчук подарил жене, актрисе Паулине Андреевой, элитную квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Отмечается, что информацию о покупке нового жилья журналистам раскрыла телеведущая Ксения Собчак во время мероприятия «Вид на Неву», которое состоялось 29 ноября. По ее словам, режиссер показал ей фото квартиры при личной встрече. Сами Бондарчук и Андреева информацию не прокомментировали. Точное местоположение и стоимость квартиры неизвестны.

На данный момент Бондарчук и Андреева живут на две столицы, однако свадьбу пара сыграла в Петербурге. Кроме того, в Северная столица — родной город актрисы.

В сентябре стало известно, что бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества спустя семь лет после развода. Адвокат Сергей Жорин отметил, что ее шансы выиграть дело зависят от нескольких факторов, в том числе от возможного нарушения срока исковой давности.