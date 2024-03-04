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10:09, 4 марта 2024Путешествия

Два набитых кокаином чемодана пассажира самолета попали на видео

Пассажира рейса Пунта-Кана — Франкфурт арестовали с двумя чемоданами кокаина

Полиция Доминиканской Республики арестовала иностранца, который попытался вывезти из страны два чемодана, набитых кокаином. Об этом сообщило Национальное управление по контролю над наркотиками на официальном сайте.

Уточняется, что 32-летнего британца поймали при попытке сесть на самолет, следующий рейсом из Пунта-Каны в немецкий Франкфурт. Наркотики в его багаже учуяли собаки кинологической службы.

В двух чемоданах пассажира было 36 упаковок, предположительно, с кокаином. Вскрытие багажа попало на видео. Полиция Доминиканы направила запрещенное вещество на экспертизу, чтобы установить точный тип и вес.

Британца взяли под стражу. Правоохранители устанавливают, является ли он частью более крупной банды торговцев наркотиками. Расследование продолжается.

В Гонконге двое иностранцев устроили тайник с 132 килограммами кокаина в номере отеля. Они хранили 109 упаковок наркотиков на 1,4 миллиарда рублей.

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      Мария Борисова
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