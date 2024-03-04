Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:15, 4 марта 2024Россия

Двое маленьких детей провалились под землю в российском регионе

В Татарстане двое детей провалились в колодец под снегом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В татарстанском Чистополе сразу двое маленьких детей упали в колодец. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Мать детей остановилась поговорить со знакомым в районе улицы Толстого, дети в это время играли рядом. В какой-то момент шестилетний ребенок прыгнул в снег и провалился под землю, а следом за ним упал четырехлетний. Когда они начали плакать, россиянка позвала на помощь.

В результате оказавшийся рядом прохожий помог достать младшего ребенка при помощи троса от машины. Старшего вызволили прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Детей забрали в больницу, их жизни ничто не угрожает. В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил в Telegram, что возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее в Улан-Удэ девятилетний мальчик провалился в канализационный люк и просидел там всю ночь.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      На Украине суд одобрил конфискацию имущества главы «России сегодня»

      Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

      «Автомобилист» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

      Врач рассказал об опасных последствиях чрезмерного употребления белого хлеба

      Биткоин обновил новый ценовой рекорд

      Акула набросилась на 11-летнюю девочку

      В Германии рассказали о трудностях ВСУ в удержании линии обороны у Авдеевки

      На Украине допустили принудительное выселение монахов из Киево-Печерской лавры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше