Двоих россиян арестовали за оформление фиктивных документов для 100 иностранцев

ФСБ задержала новосибирцев, оформивших фиктивные документы для 100 иностранцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Новосибирска, обвиняемых в оформлении фиктивных документов для свыше 100 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, они занимались оформлением поддельных документов о регистрации и трудовой деятельности для мигрантов, которую те фактически не осуществляли. Своими действиями они организовали незаконное пребывание в России более 100 иностранцев.

Против новосибирцев возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Одного из них суд отправил под домашний арест, а второго — арестовал на два месяца.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики, который передавал данные о местах расположения военнослужащих и техники, задействованных в проведении специальной военной операции, украинским спецслужбам.