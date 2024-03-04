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19:36, 4 марта 2024Культура

Экс-директор Бориса Моисеева вспомнил о его отношении к дочери Пугачевой

Экс-директор Моисеева рассказал, что Пугачева доверяла дочь только певцу
Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Экс-директор российского певца Бориса Моисеева Сергей Горох в разговоре с News.ru вспомнил, что артистка Алла Пугачева доверяла ему воспитание своей дочери Кристины Орбакайте.

Медиаменеджер поведал, что артист проводил много времени с дочерью Пугачевой, когда певица записывала новый альбом или была на гастролях. Он подчеркнул, что Примадонна доверяла дочь только Моисееву, который даже возил Орбакайте к морю — в Сочи и Дагомыс.

Горох рассказал, что исполнитель песни «Голубая луна» считал Пугачеву второй матерью. Звезды продолжали поддерживать связь, даже когда Моисеев завершил карьеру по состоянию здоровья. «Она действительно до последних дней была с ним на связи: поддерживала, звонила, у них были какие-то разговоры, она готовила и передавала ему еду, его любимые котлеты, утку в абрикосах и прочее», — рассказал собеседник издания.

Ранее Орбакайте заявила о нежелании уезжать из России.

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      Анастасия Астахова
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