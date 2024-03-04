Орбакайте заявила о нежелании уезжать из России

Орбакайте заявила, что никуда не уезжала и живет исключительно в России

Певица Кристина Орбакайте заявила Telegram-каналу SHOT, что никуда не уезжала и живет исключительно в России.

После охранники начали оттеснять корреспондента в сторону и попросили не задавать «провокационные вопросы».

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте упала на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге во время выступления.

1 марта стало известно, что чиновники из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратили миллион рублей на концерт Орбакайте. Администрация поселка в беседе со СМИ сообщила, что планировала устроить 3 марта небольшой праздник для работников администрации, однако это вызвало негодование у жителей поселка.