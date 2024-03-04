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21:30, 4 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о возможной эвакуации Зеленского из Киева

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленского могут эвакуировать из Киева
СюжетМинобороны:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен предположил, что в связи с тяжелым положением на фронте президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева. Об этом он рассказал изданию Asia Times.

«Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве. При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядках внутри страны и отказе от проведения выборов», — заявил эксперт.

По его словам, на этот случай у Минобороны США, скорее всего, имеется план по спасению украинского лидера путем перевозки его в другое место. Наиболее вероятным местом дальнейшего размещения Зеленского он назвал Львов.

Брайен отметил, что российские военные увеличили темп проводимых операций, успешно выводя все больше территорий из под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также указал на значительную нехватку у Киева живой силы для обороны.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Зеленского настигла участь предателя, и теперь страны Запада выбросят его как «проворовавшегося бездомного кота».

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      Марина Совина
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