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17:20, 4 марта 2024Россия

В Госдуме предрекли Зеленскому судьбу проворовавшегося бездомного кота

Депутат Госдумы Шеремет: Запад выбросит Зеленского как бездомного кота

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского настигла участь предателя, и теперь страны Запада выбросят его как «проворовавшегося бездомного кота». Такую судьбу ему предрек депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, сказавшего, что Зеленский ошибся, полагая, что миллион снарядов для Украины от Европейского союза будут бесплатными. Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер совершил ошибку и предал интересы своих граждан, связавшись с плохой компанией.

По мнению Шеремета, западные страны, раздраженные «попрошайнической манерой, заискивающими глазами и протянутой рукой» Зеленского, осознали его негативное влияние на свои рейтинги и начали дистанцироваться. «Зеленского использовали для ослабления России, но поняв, что это сделать не получилось, теперь его выбросят как проворовавшегося бездомного кота», — констатировал депутат.

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Ранее Украина сообщила своим западным партнерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку артиллерийских снарядов. Как стало известно из письма министра обороны страны Рустема Умерова, украинские войска используют в боевых действиях не более двух тысяч снарядов в день.

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      Сергей Истомин
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