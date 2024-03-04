Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 4 марта 2024Мир

В ЕС указали Украине на необходимость заплатить за часть снарядов

Еврокомиссар Бретон: Зеленский должен заплатить за часть из миллиона снарядов ЕС

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, полагая, что миллион снарядов от Европейского союза (ЕС) будут бесплатными. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз передал Вооруженным силам Украины 300 тысяч снарядов, поскольку за другую часть из обещанного миллиона Киев должен заплатить самостоятельно. «Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов (…) Я сказал "поставить", а не "передать"», — указал еврокомиссар.

Бретон объяснил, что существуют три пути поставок боеприпасов, одним из которых является безвозмездная передача. По данному треку Киеву уже передали 300 тысяч снарядов, а к концу марта эта цифра вырастет до 550 тысяч.

Ранее президент Сирии Башар Асад высмеял работу Зеленского на посту президента Украины. Он отметил, что Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, а не лидера нации.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США

      60 процентов американцев усомнились в умственных способностях Байдена

      На Украине количество министерств сократят на треть

      Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок

      Офицерам Бундесвера расскажут о правилах безопасного общения после утечки

      Еще один крупный застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения обязательств

      ФРГ призвали сотрудничать со спецслужбами Запада из-за утечки беседы офицеров

      Продавшему данные о Дугиной бывшему полицейскому ужесточили приговор

      В Германии назвали «вершиной айсберга» утечку разговора военных о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше