Еврокомиссар Бретон: Зеленский должен заплатить за часть из миллиона снарядов ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, полагая, что миллион снарядов от Европейского союза (ЕС) будут бесплатными. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз передал Вооруженным силам Украины 300 тысяч снарядов, поскольку за другую часть из обещанного миллиона Киев должен заплатить самостоятельно. «Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов (…) Я сказал "поставить", а не "передать"», — указал еврокомиссар.

Бретон объяснил, что существуют три пути поставок боеприпасов, одним из которых является безвозмездная передача. По данному треку Киеву уже передали 300 тысяч снарядов, а к концу марта эта цифра вырастет до 550 тысяч.

Ранее президент Сирии Башар Асад высмеял работу Зеленского на посту президента Украины. Он отметил, что Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, а не лидера нации.