Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 4 марта 2024Мир

Асад высмеял работу Зеленского на посту президента Украины

Асад: Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Владимир Зеленский был в роли комедианта успешнее, чем в роли «лидера нации». Об этом рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live».

«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — признался Асад.

Отвечая на вопрос ведущего, отразились ли на нем санкции, введенные Владимиром Зеленским, президент Сирии пошутил, что они «вызвали нервное расстройство».

Ранее Башар Асад обвинил коллективный Запад в том, что он начал третью мировую войну, которую ведет руками президента Украины Владимира Зеленского и руками террористов в Сирии. По мнению сирийского лидера, третья мировая война уже идет, однако отличается по форме.

Летом 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик. При этом в украинском ведомстве подчеркнули, что консульские отношения со страной остаются прежними.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали поставок дальнобойных ракет на Украину

      Военкор рассказал о судьбе плененных в зоне СВО украинских женщин-военных

      Командир рассказал о пресечении попыток ВСУ форсировать Днепр

      Жители Подмосковья увидели северное сияние

      Асад высмеял работу Зеленского на посту президента Украины

      Глава Запорожской области назвал Макрона идиотом

      Глава Херсонской области заявил об увеличении атак дронов

      Орбакайте заявила о нежелании уезжать из России

      Популярная певица показала фото топлес

      Зеленский негативно оценил ситуацию на границе с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше