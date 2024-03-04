Асад высмеял работу Зеленского на посту президента Украины

Асад: Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом

Владимир Зеленский был в роли комедианта успешнее, чем в роли «лидера нации». Об этом рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live».

«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — признался Асад.

Отвечая на вопрос ведущего, отразились ли на нем санкции, введенные Владимиром Зеленским, президент Сирии пошутил, что они «вызвали нервное расстройство».

Ранее Башар Асад обвинил коллективный Запад в том, что он начал третью мировую войну, которую ведет руками президента Украины Владимира Зеленского и руками террористов в Сирии. По мнению сирийского лидера, третья мировая война уже идет, однако отличается по форме.

Летом 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик. При этом в украинском ведомстве подчеркнули, что консульские отношения со страной остаются прежними.