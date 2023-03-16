Асад обвинил Запад в развязывании третьей мировой войны руками Зеленского

Президент Сирии Асад заявил, что Запад руками Зеленского развязал третью мировую войну

Президент Сирии Башар Асад обвинил коллективный Запад в том, что он начал третью мировую войну, которую ведет руками президента Украины Владимира Зеленского и руками террористов в Сирии. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению сирийского лидера, третья мировая война уже идет, однако отличается по форме. Асад пояснил, что раньше мировые войны были традиционными — армии разных государств действовали друг против друга. «Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», — продолжил он свою мысль.

Асад считает, что Зеленский сегодня ведет войну от лица Запада своей армией. «То же самое, террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», — сравнил он.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. Переговоры в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным стартовали в 17:06 мск, продлились три часа и завершились около 20:00. В Кремле отмечали, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуация в Арабской Республике в целом.

