Украина разорвала дипотношения с Сирией

МИД Украины разорвал дипотношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.

«МИД Украины решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — заявили в министерстве, подчеркнув, что именно это послужило причиной разрыва дипотношений.

При этом в украинском ведомстве подчеркнули, что консульские отношения со страной остаются прежними.

Ранее о разрыве отношений с Сирией заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Москва «все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств».

29 июня МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР. 21 февраля указ о признании народных республик подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.