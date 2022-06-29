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Украина разорвет отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР

Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина разорвет все отношения с Сирией из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По словам Зеленского, Москва «все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств». «В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — сказал он.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР. 21 февраля указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Марина Совина
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