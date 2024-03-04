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04:30, 4 марта 2024Наука и техника

Раскрыты последствия здорового голодания для организма

Nature Metabolism: зафиксированы полезные для здоровья последствия голодания

Фото: Sandra Martins / Unsplash

Ученые раскрыли, что в течение длительных периодов голодания в организме происходят значительные изменения, полезные для здоровья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Исследователи наблюдали за 12 здоровыми добровольцами, принимавшими участие в семидневном голодании только на воде. За добровольцами ежедневно следили, чтобы зафиксировать изменения уровней около 3000 белков в их крови до, во время и после голодания.

Во время голодания организм меняет источник энергии, переходя от калорий в пище к использованию собственных жировых запасов. Однако мало что известно о последствиях длительных периодов отсутствия еды, и о каких-либо последствиях для здоровья.

В ходе исследования организм переключал источники энергии — с глюкозы на жир, хранящийся в организме, — в течение первых двух или трех дней голодания. Добровольцы потеряли в среднем 5,7 килограмма как жировой, так и мышечной массы. В течение трех дней приема пищи после голодания вес остался на прежнем уровне — потеря мышечной массы почти полностью прекратилась, но жировая масса осталась прежней.

В целом, уровень каждого третьего белка значительно изменился во время голодания во всех основных органах. Эти изменения были одинаковыми для всех добровольцев, но были характерные для голодания признаки, выходящие за рамки потери веса, например, изменения в белках в нейронах мозга.

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      Александр Еникеев
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