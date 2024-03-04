Ветеран СВР Решетников: американцы должны лупить себя по затылку

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) России Леонид Решетников предрек скорый конец карьеры директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу и высказал обвинения в адрес Соединенных Штатов. Текст открытого письма генерал-лейтенанта в отставке опубликовало ТАСС.

В своем обращении Решетников указал на попытки главы ЦРУ выдать провалы за достижения, и заметил, что в местах, куда американская разведка приезжала с «миссией», обстановка менялась «не в лучшую для стратегических интересов США сторону». Кроме того, по словам генерала, американцы часто пытались проецировать на Москву собственные внешнеполитические установки, хотя «фиксация на контроле за Украиной» зависит от «фиксации» Вашингтона на великодержавности и глобализме.

В письме ветеран СВР отметил, что в настоящий момент американцы не готовы предложить «работоспособные подходы» к урегулированию палестино-израильского конфликта, а также прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня. «Что касается обвинений по поводу дестабилизации ситуации вокруг Тайваня, то американцы должны лупить себя по затылку», — добавил он.

В обращении Решетников указал и на то, что российская разведка успешно сотрудничает со спецслужбами многих стран, и опроверг слова директора ЦРУ об одиночестве соперников США.

