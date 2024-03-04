Генерал СВР в письме главе ЦРУ Бернсу заявил о безнаказанности США

Ветеран СВР Решетников опубликовал письмо главе ЦРУ Бернсу о безнаказанности США

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) России генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников написал открытое письмо директору ЦРУ Уильяму Бернсу, в котором заявил, что США погрязли «в безнаказанности и коррупции». Текст обращения российского генерала опубликовал ТАСС в ответ на заявления Бернса о реваншизме России.

Решетников указал, что российская разведка успешно сотрудничает со спецслужбами большинства азиатских государств, Африки и Латинской Америки, тем самым опровергая слова директора ЦРУ об одиночестве соперников США. «Самое тесное и продуктивное сотрудничество налажено, разумеется, с разведструктурами стран постсоветского пространства», — написал генерал СВР, стоявший у истоков налаживая этого взаимодействия.

Он пояснил, что в ходе сотрудничества разведки стран-партнеров России работают прежде всего «над отражением угроз нацбезопасности, вызванных грубым вмешательством США в дела Евразии».

«Удивляет, однако, что при таком богатстве арсенала американская разведка продолжает так узко смотреть на мир», — отметил ветеран СВР.

28 февраля сообщалось, что Бернс во время встречи президента Джо Байдена с лидерами Конгресса США рассказал законодателям о тяжелой ситуации на Украине