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14:34, 4 марта 2024Россия

Голикова назвала сроки запуска четырех новых нацпроектов в России

Голикова заявила, что четыре из пяти новых нацпроектов запустят в 2025 году

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Четыре из пяти новых нацпроектов, анонсированных президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию, могут запустить в 2025 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

По ее словам, уже в 2024 году власти планируют запустить нацпроект «Молодежь России», который станем сопровождающим механизмом новой молодежной политики страны. Остальные — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» — могут быть запущены с 1 января 2025 года.

«Все национальные проекты, которые сейчас реализуются, неважно, в какой сфере, они так или иначе будут подстраиваться под те новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года», — подчеркнула Голикова.

Ранее Путин заявил, что реализация некоторых объявленных им нацпроектов начнется в 2024 году. Он подчеркнул, что в рамках них ожидаются масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, технологии и инфраструктуру. На выполнение пяти новых нацпроектов правительство выделит более двух триллионов рублей.

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      Константин Лысяков
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