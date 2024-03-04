Группа подростков избила россиянина в метро и попала под следствие

В московском метро 17-летние подростки избили незнакомого мужчину

В московском метро группа 17-летних подростков избила незнакомого мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Правоохранители установили личности несовершеннолетних и задержали их. Подростки будут доставлены в подразделение столичного СК. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают видео с камер наблюдения и опрашивают очевидцев.

По информации ведомства, молодые люди совершили нападение на пострадавшего беспричинно.

Ранее в Тюмени сотрудники полиции установили личности подростков, избивавших людей в городе. Двое подозреваемых учатся в местной школе вместе с одним из потерпевших.