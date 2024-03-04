Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 4 марта 2024Силовые структуры

Группа подростков избила россиянина в метро и попала под следствие

В московском метро 17-летние подростки избили незнакомого мужчину

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В московском метро группа 17-летних подростков избила незнакомого мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Правоохранители установили личности несовершеннолетних и задержали их. Подростки будут доставлены в подразделение столичного СК. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают видео с камер наблюдения и опрашивают очевидцев.

По информации ведомства, молодые люди совершили нападение на пострадавшего беспричинно.

Ранее в Тюмени сотрудники полиции установили личности подростков, избивавших людей в городе. Двое подозреваемых учатся в местной школе вместе с одним из потерпевших.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      На Украине суд одобрил конфискацию имущества главы «России сегодня»

      Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

      «Автомобилист» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

      Врач рассказал об опасных последствиях чрезмерного употребления белого хлеба

      Биткоин обновил новый ценовой рекорд

      Акула набросилась на 11-летнюю девочку

      В Германии рассказали о трудностях ВСУ в удержании линии обороны у Авдеевки

      На Украине допустили принудительное выселение монахов из Киево-Печерской лавры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше