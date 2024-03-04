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21:36, 4 марта 2024Мир

Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Трамп обвинил Байдена в использовании судей и прокуроров для победы на выборах
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jay Paul / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент страны Джо Байден пытается снова занять свой пост нечестными путями. Об этом передает РИА Новости.

Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы и подчеркнул, что тот использует судей и прокуроров для победы в кампании. По мнению политика, США «лучше этого»

«Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно», — призвал он.

Политик добавил, что многочисленные юридические действия против него координируются из Белого дома. Трамп также призвал Байдена закрыть границу США.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.

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      Марина Совина
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