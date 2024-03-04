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13:44, 4 марта 2024Ценности

Хирург раскрыл стоимость возможных пластических операций Меган Фокс

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Хирург Ричард Вестрайх раскрыл стоимость возможных пластических операций американской актрисы и модели Меган Фокс. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По мнению врача, во внешности 37-летней знаменитости видно, что она прибегала к вмешательствам. «То, что Меган сделала пластику носа, вполне общеизвестный факт. Там явная трансформация. Нос Меган теперь точеный», — заявил он.

Кроме того, Вестрайх считает, что звезде «Трансформеров» скорректировали верхнее веко и губу. «Ее лицо имеет четкие контуры. Вероятно, это результат процедуры по удалению жира из щек. Меган, вероятно, потратила до 60 тысяч долларов (около 5,4 миллиона рублей) на пластическую хирургию», — уточнил собеседник издания.

В феврале хирург Норман Роу назвал детали во внешности Меган Фокс, которые выдают операционные вмешательства. Тогда медик также предположил, что актриса сделала ринопластику, а также обратилась к специалистам за инъекциями ботокса в области бровей.

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      Мария Винар
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