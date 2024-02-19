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11:23, 19 февраля 2024Ценности

Хирург назвал выдающие пластику детали во внешности Меган Фокс

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Пластический хирург Норман Роу назвал детали во внешности американской актрисы и модели Меган Фокс, которые выдают коррекцию ее внешности. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По словам специалиста, на лице 37-летней знаменитости отчетливо видны следы ринопластики Помимо этого, эксперт заявил, что звезда прибегала к инъекциям ботокса в области бровей.

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Кроме того, Роу добавил, что манекенщица колола инъекции филлеров в губы и щеки. «Изменения, которые я вижу, не связаны с макияжем или различиями в освещении, они вызваны хирургическими и инъекционными процедурами», — подчеркнул он.

Ранее в феврале Меган Фокс оскорбила украинок из-за высказываний о секс-куклах. Звезда поделилась снимком с афтепати Супербоула (Super Bowl), на котором она позировала в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера, более известного как рэпер Machine Gun Kelly.

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      Екатерина Ештокина
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