Хирург назвал выдающие пластику детали во внешности Меган Фокс

Пластический хирург Норман Роу назвал детали во внешности американской актрисы и модели Меган Фокс, которые выдают коррекцию ее внешности. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По словам специалиста, на лице 37-летней знаменитости отчетливо видны следы ринопластики Помимо этого, эксперт заявил, что звезда прибегала к инъекциям ботокса в области бровей.

Кроме того, Роу добавил, что манекенщица колола инъекции филлеров в губы и щеки. «Изменения, которые я вижу, не связаны с макияжем или различиями в освещении, они вызваны хирургическими и инъекционными процедурами», — подчеркнул он.

Ранее в феврале Меган Фокс оскорбила украинок из-за высказываний о секс-куклах. Звезда поделилась снимком с афтепати Супербоула (Super Bowl), на котором она позировала в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера, более известного как рэпер Machine Gun Kelly.