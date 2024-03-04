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16:17, 4 марта 2024Силовые структуры

Бывшего владельца российского банка посадили на девять лет за растрату

Суд приговорил к 9 годам экс-владельца банка «Югра» Хотина за растрату ₽23 млрд
Алексей Хотин (справа)

Алексей Хотин (справа). Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина за растрату 23 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить экс-банкира к девяти годам и 10 месяцам заключения.

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      Любовь Ширижик
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