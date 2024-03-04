Бывшего владельца российского банка посадили на девять лет за растрату

Суд приговорил к 9 годам экс-владельца банка «Югра» Хотина за растрату ₽23 млрд

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина за растрату 23 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить экс-банкира к девяти годам и 10 месяцам заключения.