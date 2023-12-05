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13:12, 5 декабря 2023Силовые структуры

Для владельца обанкротившегося банка «Югра» запросили более девяти лет колонии

В Москве прокурор запросил 9 лет колонии для экс-владельца банка «Югра» Хотина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве прокурор запросил девять лет и 10 месяцев колонии для владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение заявило об этом во время прений сторон в Замоскворецком суде столицы. Для председателя правления Дмитрия Шиляева запросили девять лет и три месяца колонии, а для директора филиала в Москве Нины Черновой — девять лет. Бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова требуют отправить в колонию на девять лет и пять месяцев.

В октябре суд отправил Хотина в СИЗО. Летом был арестован Нефедов.

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года. Судебный процесс над топ-менеджментом «Югры» начался в апреле 2021 года.

Сначала банкирам вменялась растрата семи миллиардов рублей, позднее сумма увеличилась. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 160 («Растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения») УК РФ. Все они вину не признают.

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