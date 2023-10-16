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14:06, 16 октября 2023Силовые структуры

Владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина отправили в СИЗО

В Москве суд отправил в СИЗО владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина
Алексей Хотин

Алексей Хотин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о растрате более 23 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Хотину, находящемуся под домашним арестом, изменили меру пресечения по ходатайству прокуратуры. Он пробудет под стражей три месяца.

По данным следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года. Судебный процесс над топ-менеджментом «Югры» начался в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что суд взыскал более 192 миллиардов рублей с Хотина в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов.

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