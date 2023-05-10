Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов

Суд взыскал с экс-владельца банка «Югра» Хотина более 192 млрд рублей в пользу государства

Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 миллиардов рублей с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина в пользу государства по делу об уклонении от неуплаты налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Также в доход государства, по решению суда, обращены 100 процентов акций нефтяного холдинга «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру. Процесс проходил в закрытом режиме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.