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11:02, 19 июля 2023Силовые структуры

Бывшего президента банка «Югра» отправили в СИЗО по делу о растрате миллиардов

Экс-президента банка «Югра» Нефедова отправили в СИЗО по делу о растрате 23 млрд рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы отправил бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова в СИЗО до 30 сентября, так как он препятствовал расследованию уголовного дела о растрате более 23 миллиардов рублей топ-менеджментом финансовой организации, находящейся на стадии банкротства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее Нефедову запрещалось совершать определенные действия. Теперь меру пресечения ужесточили — из-за того, что экс-глава банка находился в больнице и пропустил несколько судебных заседаний. По словам защитников, судья расценил это как воспрепятствование правосудию.

Фигурантами дела, помимо Нефедова, являются бенефициарный владелец банка Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. Все они вину не признают. Сначала банкирам вменялась растрата семи миллиардов рублей, позднее сумма увеличилась. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения»).

По данным следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года. Судебный процесс над топ-менеджментом «Югры» начался в апреле 2021 года.

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    Варвара Митина
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