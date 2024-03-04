Информация о разворовывании шахт в ЛНР не подтвердилась

Сообщения о разворовывали шахт в ЛНР не подтвердились

Информация о том, что россияне разворовывают шахты в Луганской народной республике (ЛНР), не подтвердилась.

Глава Луганской областной администрации Артем Лысогор заявил, что на двух шахтах в Луганской области демонтируют оборудование и вывозят его в российские регионы. По его словам, сотрудников предприятий предупредили о предстоящих долгосрочных отпусках. Он также добавил, что шахты передают за бесценок и без конкурентных торгов.

Данные, подтверждающие вывоз оборудования из шахт, а также увольнение сотрудников, не приводятся.

В конце февраля министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош на встрече с трудовыми коллективами шахты «Белореченская», обогатительной фабрики «Белореченская» и производственного подразделения «Краснодонское погрузочно-транспортное управление (ПТУ)» рассказал о работе, по передаче имущества в аренду инвестору — акционерному обществу (АО) «Промышленная группа «Родина». «Реорганизация угольной отрасли с привлечением крупных инвесторов позволит вывести экономику региона и добычу угля на новый уровень. Сейчас мы находимся в фазе проведения инвентаризации имущества. Важная задача для нас — получение инвестором лицензии. Этот вопрос на контроле у федеральных министерств - Минэнерго и Минприроды», — рассказал он. По информации Минтопэнерго, инвестор взял в аренду предприятие на три года с перспективой выкупа.

Акционер АО «Промышленная группа «Родина» Александр Клименко заявил, что одна из ключевых задач - сохранение коллектива. Он также сообщил о планируемом повышении зарплат. «Первые сто дней работы нам покажут, на какой уровень добычи мы выйдем. Наша с вами задача - добывать 1500 тонн угля в сутки, а ко дню шахтера в 2025 году добыть миллион тонн угля», — рассказал он.

Также сообщалось, что ростовский продавец угля Торговый дом «Донские угли» подписал соглашение с правительством Луганской народной республики об аренде пяти шахт: «Самсоновская-Западная», «Должанская-Капитальная», «Комсомольская», «Шахта имени В.В. Вахрушева», «Шахта имени М.В. Фрунзе». Помимо этого, ростовчане арендовали Краснодонский ремонтно-механический завод, Ровеньковский ремонтно-механический завод, центрально обогатительные фабрики «Самсоновская», «Свердловская», «Вахрушевская». В сообщении говорилось, что правительство республики проводит реформу угольной промышленности, задача которой сделать рентабельным производство угля. Для этого и привлекаются инвесторы.

Информация о том, что в ЛНР разворовываются шахты, не получила распространения среди российских СМИ.

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