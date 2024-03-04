Информация об уничтожении нефтебазы в Крыму из-за атаки БПЛА оказалась фейком

Информация об уничтожении нефтебазы в Крыму из-за атаки БПЛА оказалась фейком

Информация об уничтожении нефтебазы в Феодосии из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалась фейком.

Украинские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что вследствие массированной атаки БПЛА на Крым уничтожена нефтебаза в Феодосии. Ресурсы утверждают, что убытки в результате атаки были колоссальными.

В действительности Минобороны России сообщило, что попытка Украины совершить атаку БПЛА на территории Крыма была пресечена.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

О том, что атака была полностью отбита средствами противовоздушной обороны (ПВО), также сообщают местные жители в локальных сообществах.

«В городе повреждений и ущерба нет, раненых нет», — говорится в посте Telegram-канала ЧП Феодосия (Крым).

На нефтебазе в Феодосии действительно произошло небольшое возгорание, однако его оперативно потушили. Это произошло в результате того, что на здание упали обломки дрона.

Министр транспорта полуострова Николай Лукашенко сообщил, что движение транспортных средств на участке трассы «Таврида» в Крыму полностью восстановили.

«Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты! В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию», — написал министр.

Информация о том, что вследствие массированной атаки БПЛА на Крым уничтожена нефтебаза в Феодосии, не получила распространения в российских СМИ. Сообщение опубликовали украинские медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»