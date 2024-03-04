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07:17, 4 марта 2024Россия

Движение автомобилей на участке трассы «Таврида» в Крыму восстановили

На трассе «Таврида» в Крыму сняли ограничения движения транспортных средств

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Движение транспортных средств на участке трассы «Таврида» в Крыму полностью восстановили. Об этом сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале.

«Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты!!! В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию», — написал министр.

Участок трассы «Таврида» в районе Феодосии перекрывали после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Украинские военные 3 марта запустили по полуострову 38 дронов самолетного типа — их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.

Впоследствии Минтранс Крыма публиковал схему объезда перекрытого участка автомобильной трассы «Таврида». Затем по дороге запустили реверсивное движение.

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      Анастасия Шейкина
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