TYMY: средний срок ипотеки в России вырос на два года

Средний срок жилищного кредита вырос на два года с зимы 2023 года. Объем и структуру ипотечных заявок проанализировали специалисты платформы автоматизации агентских продаж TYMY. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В прошлом году россияне заключали ипотеку в среднем на 25 лет. Ссуда оформлялась на сумму около 5,8 миллиона рублей. К январю 2024 года срок кредитования вырос до 26 лет, а через месяц — до 27. Средний размер ипотеки при этом составил 7,4 миллиона рублей — за год показатель поднялся на 27 процентов.

По данным экспертов, за февраль количество желающих оформить ипотеку в России увеличилось на 34 процента. За это время число ипотечных заявок на новое жилье выросло на 41 процент, а на готовое — на 26 процентов. В начале 2023 года «вторичка» пользовалась большим спросом среди россиян.

Существенного снижения активности среди ипотечников не наблюдается. Аналитики поясняют — несмотря на высокую ставку и ужесточение условий выдачи ссуды, рынок сумел адаптироваться под новые реалии. Спад интереса к ипотеке в январе был сезонным, а к февралю спрос восстановился. Приобретая жилье в нынешних условиях, граждане, однако, не готовы снижать планку. Средний чек покупки продолжает расти и в 2024 году. Чтобы уменьшить платеж, россияне растягивают срок погашения ипотеки, либо надеются на рефинансирование кредита.

Увеличение срока ипотеки еще на пару лет ранее прогнозировали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Это, по оценкам экспертов, произойдет в ближайший год-полтора. По данным ЦИАН, средний срок погашения ипотеки также превысил 300 месяцев. Как подсчитали аналитики платформы, на закрытие кредита у россиян уходит треть жизни.