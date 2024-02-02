На погашение ипотеки россияне потратят треть жизни

Срок погашения ипотеки в России превысил 25 лет

Срок погашения ипотеки в России к концу 2023 года превысил 300 месяцев, или 25 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в стране, на выплату кредита россияне потратят треть жизни, передает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.

В декабре 2021 года россияне в среднем брали ипотеку сроком 260 месяцев, но выплачивали значительно быстрее, отмечают эксперты.

Как поясняют специалисты, срок ипотечного кредитования растет вместе с ценами на жилье. Во второй половине 2022 года низкие процентные ставки привели к увеличению срока погашения. Закрывать ипотеку досрочно при «нулевых» ставках, по мнению аналитиков, было бессмысленно.

Брать ипотеку надолго при текущих высоких ставках на «вторичку» и большом первоначальном взносе по госпрограммам в секторе новостроек невыгодно. В ближайшие месяцы специалисты ЦИАН ожидают снижениях сроков кредитования.

Ранее сообщалось, что на фоне ужесточения правил выдачи ипотеки банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в ипотеке. В дальнейшем эта тенденция продолжится, уверены эксперты.