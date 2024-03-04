Из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости задержали двоих россиян

В Приморье задержали 2 человек из-за надписи баллончиком на Поспеловской батарее

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

Подозреваемыми оказались 23-летние мужчина и женщина. Сейчас они находятся в отделе полиции.

Ранее следователи завели уголовное дело после того, как неизвестный с помощью баллончика нанес надпись на памятнике «Батарея Поспеловская», расположенном на острове Русский, и попал на камеры. Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ.

