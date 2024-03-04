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09:44, 4 марта 2024Силовые структуры

Из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости задержали двоих россиян

В Приморье задержали 2 человек из-за надписи баллончиком на Поспеловской батарее

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

Подозреваемыми оказались 23-летние мужчина и женщина. Сейчас они находятся в отделе полиции.

Ранее следователи завели уголовное дело после того, как неизвестный с помощью баллончика нанес надпись на памятнике «Батарея Поспеловская», расположенном на острове Русский, и попал на камеры. Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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