Раскрыты данные о задержанном за надпись на Поспеловской батарее мужчине

СК Приморья: задержанным за надпись на Поспеловской батарее оказался иностранец

Из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости задержали двоих россиян

Начало событий в новости Из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости задержали двоих россиян

Задержанным по подозрению в нанесении надписи на батарее во Владивостокской крепости оказался 23-летний гражданин иностранного государства. Такие данные «Ленте.ру» раскрыло управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее МВД сообщило о задержании двоих жителей Владивостока по подозрению в нанесении надписи на Поспеловской батарее с помощью баллончика. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 («Повреждение памятников») УК РФ.

