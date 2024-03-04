Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 4 марта 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о задержанном за надпись на Поспеловской батарее мужчине

СК Приморья: задержанным за надпись на Поспеловской батарее оказался иностранец
Начало событий в новости Из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости задержали двоих россиян

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Задержанным по подозрению в нанесении надписи на батарее во Владивостокской крепости оказался 23-летний гражданин иностранного государства. Такие данные «Ленте.ру» раскрыло управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее МВД сообщило о задержании двоих жителей Владивостока по подозрению в нанесении надписи на Поспеловской батарее с помощью баллончика. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 («Повреждение памятников») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      Редчайшую деталь популярного конструктора продали за 1,6 миллиона рублей

      Пять поездов задержали из-за взрыва на железной дороге в российском регионе

      Легенда «Спартака» высказался о ситуации с осужденным легионером клуба

      Раскрыты данные о задержанном за надпись на Поспеловской батарее мужчине

      Врач оценила заявления о вреде гель-лака для ногтей

      Жители ряда регионов России увидели северное сияние

      Машину замректора Луганского госуниверситета заминировали

      Российский «Варяг» покинул Шри-Ланку

      Мурашко увидел необходимость изменений в коммуникации между врачом и пациентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше