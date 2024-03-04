Известный актер оценил поездки участников «голой вечеринки» в зону СВО

Актер Огурцов: участники «голой вечеринки» посетили зону СВО ради денег

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов оценил поездки участников «голой вечеринки» в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению Огурцова, «отмененные» звезды посещают Донбасс исключительно ради денег. «Зона СВО для них — как огромная машина для стирки: репутацию постирали, отбелили, получили огромные гонорары за концерты потом», — заявил актер.

Известный артист предположил, что вскоре знаменитости, побывавшие в зоне СВО, будут требовать удостоверений ветеранов боевых действий. «Потому что по закону РФ гражданский, пребывающий в зоне боевых действий и занимающийся гуманитарной помощью, приравнивается к ветерану», — пояснил Огурцов.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенно одетыми участниками мероприятия вызвали широкое общественное возмущение.

Ранее актер Иван Охлобыстин выступил против поездок участников «голой вечеринки» в Донбасс.