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15:46, 4 марта 2024Экономика

Киев заявил о нежелании вести переговоры о продлении транзита газа из России

Шмыгаль: Украина не хочет вести переговоры с Россией о продлении транзита газа

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Киев не хочет вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не собираемся вести переговоры, продолжать и ставить свои подписи под договором», — сказал он. Однако украинские власти вели переговоры по этому вопросу с европейскими лидерами и готовы обсуждать его с ними в дальнейшем.

По его словам, если европейские страны «выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу». Газотранспортная система Украины при желании может быть использована и без транзита газа из РФ, добавил он.

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Действие существующего договора о транзите истекает в конце 2024 года. В октябре глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов также заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа.

Ранее издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии сообщило, что при наихудшем сценарии прекращение транзита российского газа через территорию Украины в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5 процентов. Утрата поставок через Украину чревата ростом расходов на импорт газа из-за необходимости альтернативных маршрутов, говорится в документе.

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