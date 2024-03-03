В ЕС назвали худший сценарий с транзитом газа через Украину

Еврокомиссия оценила риски остановки транзита газа через территорию Украины

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5 процентов. Наихудший сценарий со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии (ЕК) назвал Politico.

Утрата поставок через Украину чревата ростом расходов на импорт газа из-за необходимости альтернативных маршрутов. Кроме того, в документе говорится, что стоимость хранения газа также «сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей». Между тем, в ЕК оценили гибкость ЕС в вопросе поставок газа и сообщили, что разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств для недопущения дефицита энергии.

По словам старшего аналитика компании ICIS Ауры Сабадус, с наибольшими последствиями при таком сценарии столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия. Она добавила, что данная проблема вызывает беспокойство во всем регионе. Эксперт также отметила, что нуждающиеся страны Европы могли бы компенсировать прекращение импорта газа из России с помощью поставок из Германии, Италии или Турции, однако недавнее введение Берлином закона об одностороннем налогообложении усложняет эту перспективу.

2 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не нуждается в транзите газа через Украину.

Ранее глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев отмечал, что страна не собирается продлевать контракт на транзит российского газа в страны Евросоюза после истечения его срока действия в конце текущего года.