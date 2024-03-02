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17:37, 2 марта 2024Мир

Венгрия заявила об отсутствии необходимости транзита газа через Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешту не нужен транзит газа через Украину

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

В транзите энергоресурсов через Украину отсутствует необходимость. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Дипломатическом форуме в Анталье, сообщает РИА Новости.

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом», — заверил глава венгерского МИД.

По его словам, для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов Будапешту не нужен транзит через Украину.

Однако министр отметил, что венгерское правительство открыто для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, внесенные ей в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности в Чаде. Он подчеркнул, что Будапешт принял решение инициировать использование этих средств для создания в Чаде нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров.

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      Виктория Кондратьева
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