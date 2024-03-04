Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 4 марта 2024Мир

Конгресс США достиг договоренностей по бюджету

Шумер: Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Представители Республиканской и Демократической партий Конгресса США достигли компромиссных договоренностей, которые позволят выделить федеральные средства на работу нынешнего американского правительства в рамках бюджета до конца этого финансового года. Об этом со ссылкой на слова лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера сообщает Reuters.

«Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу. Когда мы получим законопроекты [в работу], Сенату снова потребуется двухпартийное сотрудничество, чтобы принять их до крайнего срока, [который наступит] в пятницу, 8 марта, и избежать прекращения работы правительства», — говорится в его заявлении.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новые меры продлят их до 8 и 22 марта соответственно. Это позволит законодателям завершить работу над полноценным годовым бюджетом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      Эмили Ратаковски пришла на модный показ с голой грудью и со спицей в штанах

      Раскрыт способ улучшить работу мозга

      Вдова Жванецкого назвала самый комфортный город для жизни

      100-летняя пенсионерка отметила свой 25-й день рождения

      Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста в российском регионе

      Неожиданному росту российской экономики нашли объяснение

      В Москве школьник оглох после пощечины тренера на занятии по рукопашному бою

      Стало известно о поражении сотен объектов ВСУ на одном направлении СВО

      Конгресс США достиг договоренностей по бюджету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше