Конгресс США достиг договоренностей по бюджету

Шумер: Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Представители Республиканской и Демократической партий Конгресса США достигли компромиссных договоренностей, которые позволят выделить федеральные средства на работу нынешнего американского правительства в рамках бюджета до конца этого финансового года. Об этом со ссылкой на слова лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера сообщает Reuters.

«Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу. Когда мы получим законопроекты [в работу], Сенату снова потребуется двухпартийное сотрудничество, чтобы принять их до крайнего срока, [который наступит] в пятницу, 8 марта, и избежать прекращения работы правительства», — говорится в его заявлении.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новые меры продлят их до 8 и 22 марта соответственно. Это позволит законодателям завершить работу над полноценным годовым бюджетом.