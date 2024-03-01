Байден предотвратил шатдаун в США

Байден подписал временный бюджет правительства во избежание шатдауна в США

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новые меры продлят их до 8 и 22 марта соответственно. Это позволит законодателям завершить работу над полноценным годовым бюджетом.

1 марта Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства. За документ о краткосрочном бюджете выступили 77 сенаторов, против — 13 законодателей. До этого законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США.