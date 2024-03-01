Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства

Сенат Конгресса США поддержал законопроект о краткосрочном бюджете правительства

Сенат Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

В поддержку документа о краткосрочном бюджете высказались 77 сенаторов, против — 13 законодателей.

Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Ранее Конгресс договорился избежать приостановки работы правительства США.

Шатдаун мог наступить в США 2 марта. Конгресс не может принять бюджет на текущий финансовый год, который наступил еще в октябре прошлого года. Конгрессменам трижды приходилось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ. При этом президент Джо Байден 11 марта намерен внести проект бюджета на 2025 год.