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04:16, 1 марта 2024Мир

Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства

Сенат Конгресса США поддержал законопроект о краткосрочном бюджете правительства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенат Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

В поддержку документа о краткосрочном бюджете высказались 77 сенаторов, против — 13 законодателей.

Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Ранее Конгресс договорился избежать приостановки работы правительства США.

Шатдаун мог наступить в США 2 марта. Конгресс не может принять бюджет на текущий финансовый год, который наступил еще в октябре прошлого года. Конгрессменам трижды приходилось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ. При этом президент Джо Байден 11 марта намерен внести проект бюджета на 2025 год.

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      Марина Совина
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